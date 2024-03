Apesar da pronta operação de socorro, um turista morreu na vereda do Cais do Sardinha, no Caniçal, depois de iniciar o percurso da Vereda da ponta de São Lourenço. A vítima, de 76 anos, ter-se-á sentido mal na zona do Cais do Sardinha, pedindo logo por socorro.

Apesar da pronta ação da equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Municipais de Machico e da equipa médica da EMIR, o turista não conseguir recuperar os sinais vitais, apesar das manobras de reanimação.

Entretanto, foram ativadas as autoridades policias e de saúde, de forma a ser iniciado todo o processo para transporte do corpo até ao Serviço de Medicina Legal e Forense.