Um cadáver foi encontrado na passada segunda-feira em Gravesend, Londres, e tudo indica que seja o enfermeiro português que está desaparecido desde o dia 5 de outubro.

Aliás, alguns amigos já começaram a endereçar os seus sentimentos à família, nomeadamente ao filho e à esposa do falecido, a partir de algumas páginas da internet. A Banda Municipal de Santana, a qual Daniel Alves fazia parte desde os 12 anos, também já manifestou o seu pesar, colocando o símbolo de luto na sua página oficial.

Daniel Alves, de 39 anos, é natural de Santana e estava dado como desparecido desde o dia 5 de outubro.

A polícia está a investigar o caso, mas já terá informado a família de que o corpo se trata mesmo de Daniel.

O desaparecimento deste emigrante estava a ser acompanhado com particular atenção por inúmeros residentes no concelho de Santana, que não escondiam a sua preocupação, como constatou a reportagem do JM, recentemente. O pior cenário acabaria por verificar-se e as autoridades afastam suspeita de crime.

