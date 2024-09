A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) – Delegação da Madeira, através da sua estrutura local de emergência, registou, no período de 1 a 31 de agosto, um total de 459 operações de socorro, sendo 292 relacionadas com o Serviço de Emergência Pré-Hospitalar.

A informação, divulgada pela CVP através de um comunicado enviado às redações, adianta que esta atividade de socorro à população representa 63,62% das operações pré-hospitalares das equipas de emergência, apenas no período diurno, de segunda a quinta-feira (20-08 horas) e 24 horas de sexta a domingo.

A nota dá também conta de que as situações reportadas totalizaram, só em agosto, 9.656 quilómetros percorridos nas estradas da Madeira, tendo participado nessas operações 105 voluntários, entre eles enfermeiros, técnicos de emergência e socorristas.

Já no que concerne ao período compreendido entre o dia 17 e 21 de agosto, “27 voluntários, apoiados por quatro ambulâncias e viaturas de apoio, constituíram equipas para o socorro pré-hospitalar no Curral das Freiras e no Funchal, garantido assim mais disponibilidade para o dispositivo operacional das corporações de bombeiros no combate ao incêndio que ocorreu nos vários concelhos da Madeira”.

A CVP refere que, no que respeita ainda à atividade operacional, seguiu-se 138 transportes de doentes transferidos em emergência médica entre unidades hospitalares e os transportes de doentes não urgentes. Estes transportes não urgentes representam 30,07% da atividade da Estrutura Local de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa.

Durante este hiato temporal, as equipas da estrutura local de emergência da CVP realizaram 29 operações de prevenção a atividades desportivas, sociais e culturais, em várias missões desempenhadas por 90 voluntários. Todas estas operações foram realizadas fora do horário do seu piquete diário de emergência.

CVP abre inscrições para novos voluntários

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) informa, também, que abriu inscrições para voluntariado em emergência, as quais decorrem até dia 28 de outubro.

Nesta adesão, que poderá ser realizada em http://forms.gle/SQvNPF7YofGecouSA, os voluntários serão, posteriormente, colocados na estrutura local de emergência da CVP Madeira.

Já noutro âmbito, a Cruz Vermelha refere que terminou no passado dia 10 de setembro a 10.ª Edição do ‘Socorrer Brincando’, uma atividade formativa completamente gratuita para o público infantil.

90 crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos frequentaram esta iniciativa da Delegação da Madeira da CVP, nos últimos três meses, aprendendo a ativar os meios de socorro através do 112 e como atuar perante uma vítima que não respira.

Os voluntários Estrutura Local de Emergência orientaram as 5 sessões da iniciativa da CVP, ações formativas que têm verificado muita adesão por parte dos mais jovens, anos após ano.