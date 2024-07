A Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira, através da sua Estrutura Local de Emergência, informa que, entre o dia 1 e 30 de junho, registou 395 ocorrências.

As situações reportadas estão relacionadas, na sua maioria, com serviços de piquete de emergência pré-hospitalar em todos os concelhos da Madeira, seguindo-se os transportes de doentes transferidos em emergência médica entre unidades hospitalares e os transportes de doentes não urgentes. Entre as 395 ocorrências, 287 serviços foram de emergências pré-hospitalares, juntando-se ainda 99 transportes de doentes e 9 apoios a atividades socioculturais e desportivas.

O dispositivo de socorro contou com 107 voluntários envolvidos na atividade da estrutura de emergência no mês.

No apoio a este vasto dispositivo de socorro ao serviço da população da Madeira estiveram envolvidos mais de uma dezena de colaboradores da CVP, respetivamente no secretariado e na direção da delegação da CVPMadeira.

Gestos que salvam vidas

Noutro âmbito, nos passados dias 13 e 14 de junho, as turmas dos 3° e 4° anos da EB1/PE com Creche da Nazaré, participaram numa sensibilização orientada por voluntários da Estrutura Local de Emergência da CVP-Madeira. Os alunosaprenderam a identificar e como atuar perante uma vítima em paragem cardiorrespiratória. Conheceram e aprenderam a ativar a cadeia de sobrevivência, bem como a executar as manobras de reanimação. Os alunos tiveram a oportunidade de treinar no manequim as manobras de reanimação, bem como aprenderam e praticaram a Posição Lateral de Segurança (PLS).Além disto tudo, o grupo de alunos aprendeu de como atuar perante uma vítima de um engasgamento, aplicando as manobras de desobstrução das vias aéreas. No final, o grupo de instrutores e formadores da estrutura Local de Emergência da CVP-Madeira esclareceu dúvidas e curiosidades dos mais pequenos.Esta ação de sensibilização realizou-se no âmbito do desenvolvimento do projeto ESPR, aplicado na escola pela professora Elisabete Rodrigues.