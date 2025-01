Um indivíduo sem sinais de vida foi encontrado esta tarde numa falésia junto à estátua do Cristo Rei, no Caniço.

No local, estão as autoridades de saúde e a Polícia de Segurança Pública (PSP) a investigar as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com uma fonte policial, tudo indica que se trata do homem dado como desaparecido recentemente na Camacha, embora essa informação ainda não tenha sido confirmada oficialmente.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se no terreno a proceder à remoção do corpo, que se encontrava numa área de difícil acesso.

Depois, o corpo será entregue ao delegado de saúde e à PJ, que iniciarão a investigação. Logo depois o corpo deve seguir para o Serviço de Medicina Legal e Forense para ser autopsiado para determinar as causas do infeliz acontecimento.

O local está rodeado por um significativo aparato de segurança e atraiu muitos curiosos, o que obrigou a PSP a criar um perímetro para evitar aglomerações e facilitar os trabalhos das equipas no terreno.