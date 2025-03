A Região assinala amanhã o Dia Internacional da Proteção Civil. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar amanhã, pelas 11.30 horas, em Machico, na Praça Fórum Machico, onde decorrerão as comemorações no âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil.

Depois, já na parte da tarde, Miguel Albuquerque vai estar, pelas 17.30 horas, no auditório da Junta de Freguesia de São Martinho, onde vai decorrer a assinatura de protocolos entre o Governo e as Casas do Povo da Região.