Colisão entre trotinete e motorizada não provoca feridos

Uma colisão entre uma trotinete e uma motorizada, na manhã desta quarta-feira, ocorrida na via pública, terminou sem registo de feridos. O acidente aconteceu na Rua dos Jasmineiro, no Funchal, perto das 9 horas da manhã.

A condutora da motorizada chegou a ser projetada sobre a trotinete, mas escapou ilesa do embate, segundo apurou o JM. Não são conhecidos danos na motorizada. Também o homem que conduzia a trotinete saiu do acidente sem qualquer ferimento.

Segundo as primeiras informações recolhidas pelo JM, a causa do acidente estará relacionada com a circulação da trotinete no passeio, tendo o veículo atravessado junto a uma passadeira, de repente, sem ver, no momento em que a motorizada circulava na Rua Tenente Coronel Sarmento em direção à Rua dos Jasmineiro.