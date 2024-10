Uma colisão ocorrida esta manhã entre duas viaturas na Ponte dos Frades, sentido Funchal - Câmara de Lobos, resultou em 3 feridos ligeiros. Neste caso, uma senhora na casa dos 40 anos e dois menores, filhos desta, com 3 e 8 anos de idade, respetivamente.

A vítima do sexo feminino, de 40 anos, apresentava ferimentos ligeiros e foi levada para o serviço de urgência do hospital pelos Sapadores do Funchal e as crianças assistidas e transportadas pelos Voluntários de Câmara de Lobos.

O alerta foi dado pelas 8h45 desta quarta-feira.