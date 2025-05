Ciclista atropelado no Funchal não resistiu aos ferimentos

Morreu há pouco, no bloco operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o homem que foi atropelado por um veículo enquanto circulava de bicicleta na Rua Dr. Pita, no Funchal, durante a tarde deste domingo. Apesar dos intensos esforços das equipas médicas, a vítima — um jovem médico — acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos. Fontes hospitalares confirmaram ao JM que o óbito foi declarado ainda no bloco operatório, onde foi submetido a intervenção de emergência.

Embora o JM não tenha obtido confirmação oficial por parte da administração hospitalar, uma fonte clínica confirmou que os médicos tudo fizeram para o salvar, mas os ferimentos eram irreversíveis.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente.