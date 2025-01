Uma viatura ligeira despistou-se esta tarde e colidiu com um carro de serviço da Via Litoral, que se encontrava devidamente sinalizado devido a obras de manutenção.

O acidente ocorreu no interior do túnel do Cabo Girão, na VR1, no sentido Ribeira Brava – Funchal.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o embate foi ligeiro e não provocou feridos, mas os danos materiais foram registados.

Tudo indica que a viatura ligeira não respeitou a sinalização presente e circulava numa faixa temporariamente interditada devido às obras.

Uma testemunha no local confirmou que a Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada para apurar as circunstâncias do acidente.

A via foi parcialmente condicionada durante a intervenção das autoridades.