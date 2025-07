Há novos pormenores sobre o acidente ocorrido esta noite no Garachico e que envolveu o choque de duas viaturas ligeiras de passageiros. Segundo conseguimos apurar, os bombeiros socorreram quatro pessoas. Três estavam diretamente envolvidas no acidente, enquanto uma, familiar das vítimas e que assistiu à ocorrência na varanda de casa, também foi levada às urgências com suspeitas de ataque cardíaco.

Quanto aos feridos das duas viaturas envolvidas no choque frontal, um deles apresenta-se em estado grave. Os outros dois são menos graves mas também com algumas mazelas.

Foram necessárias duas viaturas de desencarceramento e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que foram os primeiros a chegar ao local, tiveram que pedir ajuda através do Serviço Regional de Proteção Civil, que enviou uma ambulância dos Sapadores do Funchal. No total, 16 elementos de duas corporações de bombeiros, três ambulâncias e duas viaturas de desencarceramento foram deslocadas para o acidente que ocorreu ao cair da noite. Desconhece-se a idade e o sexo das vítimas que foram encaminhadas ao hospital dr. Nélio Mendonça, onde se encontram neste momento.