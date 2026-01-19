Capotamento mobiliza meios de socorro em Câmara de Lobos

Uma equipa de socorro de Câmara de Lobos foi esta segunda-feira mobilizada para um acidente de viação ocorrido na Estrada João Gonçalves Zarco, que envolveu o capotamento de uma viatura ligeira, apurou o JM.

Para o local foi acionada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL), bem como uma equipa de desencarceramento, por precaução, face à possibilidade de o condutor se encontrar encarcerado no interior do veículo, situação que acabou por não se confirmar.

O ferido foi prontamente assistido no local pelas equipas de emergência e, após receber os primeiros socorros, foi transportado para o hospital numa ambulância dos BVCL, apresentando ferimentos de natureza traumática. A ocorrência contou ainda com a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP), que tomou conta da ocorrência e procedeu às diligências necessárias no local.