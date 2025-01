A Capitania do Porto do Funchal endereçou à imprensa um comunicado, onde atualiza as condições do tempo, conforme informações recebidas do IPMA, emitindo um aviso de vento forte até às 6 horas de dia 5 de janeiro.

O que corresponde, no caso, a vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção, conforme detalham.

A Capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.