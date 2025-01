Cão preso na Ribeira de Santana mobiliza população e bombeiros

Um cão ficou preso na Ribeira de Santana, em São Roque, e a situação tem mobilizado a atenção da população local. Após uma tentativa frustrada de resgate, os moradores solicitaram a intervenção dos bombeiros.

Segundo relatos, algumas pessoas tentaram salvar o animal utilizando uma escada, mas a operação revelou-se infrutífera devido à altura do muro, que se estima ultrapassar os quatro ou cinco metros. Este obstáculo tornou impossível o acesso seguro ao local onde o cão se encontra.

No momento, a população permanece no local, à espera da chegada dos bombeiros, que deverão realizar uma nova operação para retirar o animal em segurança do interior da ribeira.