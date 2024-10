A Força Aérea transportou ontem um bebé recém-nascido entre o Funchal e Lisboa. De acordo com uma publicação da Força Aérea, o bebé, nascido no dia anterior, necessitava de cuidados hospitalares urgentes indisponíveis na Região, obrigando a sua transferência para um hospital do continente.

Para a missão foi empenhado o avião Falcon 50, da Esquadra 504 - ‘Linces’, em destacamento permanente no Aeródromo de Trânsito N.º 1, Portela, que foi ativado pelas 11h50 desta passada quinta-feira, “tendo assegurado o transporte com máxima prontidão e segurança do bebé”

“A bordo do avião a acompanhar o pequeno passageiro, prontos a garantir toda a assistência necessária, estiveram dois enfermeiros do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea e ainda uma equipa de saúde civil”, pode ler-se na publicação.

A missão totalizou cerca de três horas de voo.