Balde do lixo em chamas mobiliza bombeiros no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados, esta madrugada, pelas 02h40, para apagar as chamas que haviam deflagrado num balde do lixo, entre a Rua de São Filipe e a Rua das Rosas, no Funchal.

Para o local, situado atrás do Pavilhão do Liceu, foi mobilizada uma viatura e seis elementos deste corpo de bombeiros, que depressa extinguiram o fogo.