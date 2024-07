A Associação Ajuda a Alimentar Cães resgatou, ontem, um cão de uma casa sem condições, onde alegadamente um homem vive sozinho entre o lixo amontoado.

“As imagens são assustadoras”, refere a associação, nas suas redes sociais, considerando “incompreensível e inacreditável que alguém viva nestas condições”. “Mas vive. E vive também um cão que foi [ontem] resgatado porque o apartamento foi penhorado e o tutor vai embora brevemente”, expressa.

No mesmo post, a associação diz ter “pena que as entidades responsáveis nunca tenham feito nada para realmente ajudar este senhor que já esteve internado várias vezes na Casa São João de Deus, mas depois regressava sempre para estas condições” e afirma ter alertado “dezenas de vezes a assistente social responsável”. “Sabemos que os vizinhos também pediram ajuda muitas vezes. Nenhuma entidade ajudou. Ninguém ajudou”, garante.

“Não é uma pessoa alcoólica, toxicodependente nem com qualquer outro vício. É apenas uma pessoa com um bom coração, mas com a mente frágil e que precisa de ajuda. Vivemos numa Ilha onde a maioria faz de conta que trabalha e na realidade ninguém quer saber de ninguém e temos pessoas com graves problemas a precisar de ajuda e que nunca são ajudadas. Apesar das condições em que vivia o Shiva, sempre foi bem tratado pelo seu tutor. Está agora connosco e é urgente encontrarmos um lar para ele”, alerta a Ajuda a Alimentar Cães.