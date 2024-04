As esquadras da Divisão Policial de Machico levaram a cabo, na semana passada, uma fiscalização que envolveu duas centenas de veículos e permitiu o levantamento de “várias contraordenações rodoviárias, entre as quais duas por alteração de características do veículo, uma por falta de inspeção periódica e duas por condução sob a influência do álcool”.

“Foram ainda apreendidos dois veículos como medida cautelar acessória a algumas das contraordenações graves e muito graves, seguidas da respetiva apreensão de documentos e notificações para inspeção extraordinária tendo em vista a competente regularização das viaturas .O Comando Regional da Madeira da PSP informa ainda que todas as alterações de características de veículos devem ser sujeitas a inspeção automóvel extraordinária com vista à sua legalização e que os condutores desses veículos devem respeitar todas as regras de circulação rodoviárias, em especial os limites de velocidade e de ruído”, nota o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública.