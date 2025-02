Um homem com cerca de 50 anos ficou ferido esta tarde na sequência, alegadamente, de um ataque por um lobo marinho, ativando a embarcação salva-vidas de Santa Cruz.

O, indivíduo que apresentava uma ferida sangrante no frontal, foi assistido pela Estação Salva-Vidas de Santa Cruz que foi mobilizada para realizar o transporte deste até à Marina do Dreams Resort onde “aguardava uma ambulância para seguir para unidade hospitalar”, como indica nota do SANAS Madeira.

Tudo terá ocorrido, ao que foi possível aferir, no Cais do Sardinha.