Um condutor provocou um acidente aparatoso durante esta tarde, no túnel dos Viveiros, na Via Rápida, no sentido Santo António – Boa Nova. Saiu ileso e recusou assistência dos bombeiros.

Segundo uma testemunha ocular, o condutor já vinha a fazer uma condução extremamente perigosa muito antes do acidente, acabando por despistar-se na saída da VR1 para a zona dos Viveiros. O homem, de idade desconhecida, perdeu o controlo da viatura, fez pelo menos um peão e foi embater violentamente nas placas de sinalização e infraestrutura que divide as duas faixas. Um dos sinais voou e não atingiu outras viaturas por milagre.

Muitos condutores tiveram de fazer travagens bruscas para não atingirem outras viaturas. Segundo informação do alerta, ainda pensou-se que a vítima estava encarcerada, facto que não veio a confirmar-se, conforme disse Rui Jesus, comandante dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

Para o local foram ativados meios dos BVM, incluindo uma viatura de desencarceramento, que acabou por não ser utilizada, adiantou o comandante. Segundo aquele responsável dos BVM, a vítima já se encontrava fora da viatura quando chegaram as equipas dos bombeiros e não quis ser transportada ao hospital.