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Participação

2-06-2026
Umbelina Perestrelo de Vasconcelos
Umbelina Perestrelo de Vasconcelos
Irmã Maria da Santa Face – Irmãs da Apresentação de Maria Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Na serena esperança da Ressurreição e em ação de graças pelo dom de uma vida inteiramente consagrada a Deus, vivida na fé, na alegria e na generosa entrega ao serviço dos irmãos, as Irmãs da Apresentação de Maria, juntamente com os seus familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua muito estimada Irmã Maria da Santa Face, que residia ao Caminho do Pilar, São Martinho.

Com sentida e reconhecida gratidão, evocam o acompanhamento próximo, dedicado e humanamente irrepreensível prestado pela equipa de saúde e demais cuidadores que acompanharam a nossa Irmã Maria da Santa Face ao longo do tempo, bem como a todos quantos se associam a este momento de despedida em oração e comunhão na esperança da vida eterna.

No dia 2 de junho, terça–feira, pelas 15h00, será celebrada a Eucaristia de corpo presente na Capela da Ressurreição – Pilar, seguindo-se o cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será celebrada a Missa do 7.º Dia no próximo Domingo, dia 7 de junho, pelas 10h00, na Capela da Ressurreição – Pilar, São Martinho, agradecendo-se, desde já, a presença orante de todos.

Funchal, 2 de junho de 2026

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