Rafael Gomes

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Comandante Camacho de Freitas, Santo António, e que o seu funeral com missa de corpo presente se realiza amanhã, Terça-feira, 23/06/2026, pelas 11:00 horas na capela do cemitério de Santo António, Funchal, seguindo-se a inumação no mesmo.

O corpo encontra-se em câmara ardente hoje, segunda-feira, 22/06/2026, a partir das 11:30 horas na igreja Nossa do Senhora do Rosário, São Martinho.

A família agradece as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 26/06/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 22 de junho de 2026