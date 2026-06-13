Sua mãe Guida Bettencourt e companheiro, filha Oriana Betencourt, filho Romário Betencourt, nora, netas, tias, tios, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar o falecimento do seu saudoso parente e amigo, Rafael Assis Leixo Betencourt, residente que foi na freguesia de Santa Maria Maior - Funchal.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 13 de junho.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma do seu familiar hoje, sábado dia 13 de junho, pelas 18.00h na Igreja do Sagrado Coração de Jesus (Igreja da Boa Nova), agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 13 de junho de 2026