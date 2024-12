Maria Manuela da Silva Perneta Santos e António Trindade Garanito Santos comunicam a toda a família, amigos e demais pessoas de suas relações pessoais e profissionais a realização de uma missa em memória do seu querido filho Miguel Dâmaso Perneta Santos.

Será celebrada hoje, quarta-feira, 11 de dezembro, uma missa de homenagem pela celebração do 37ª aniversário de nascimento do Miguel, na Sé - Catedral do Funchal, pelas 17:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Gratos por todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas nos últimos meses. A dor é muito profunda por uma perda de alguém tao jovem, no auge da vida. A sua bondade, caráter forte, sentido do dever e paixão pelo exercício da profissão de medico serão sempre recordados com saudade.

“Partiste cedo demais, deixaste um vazio em nós. Estejas onde estiveres, olha por nós. Amar-te-emos para sempre.

Viverás eternamente em nossos corações”