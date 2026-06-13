Maria Rita de Gouveia Malho

Seu marido Elias Gomes Malho, seus filhos Vítor Malho, Pedro Malho e Elias Malho, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigas/colegas de profissão “as especiais” (sobretudo a incansável amiga Graciana), vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua do Bairro da Ajuda, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza no Sábado dia 13 de Junho, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 21/06/2026, pelas 10:15 horas, na capela de Nossa Senhora da Ajuda, São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 13 de junho de 20