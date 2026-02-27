Maria Pestana dos Ramos Azevedo

Seus filhos, genro, netos e bisnetos, seu irmão, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda da Desnatadeira, Seixal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 27/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:30 horas para a igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quarta-feira, 04/03/2026, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Seixal, 27 de fevereiro de 2026.