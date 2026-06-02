Maria Lígia Spínola de Castro Santos

Seu marido José Maria da Silva Santos, seus filhos, Gonçalo Nuno Spínola Santos e companheira, Mariana José Spínola Santos e companheiro, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Pico, nº51, freguesia do Monte, e que o seu funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 03.06.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 11:00 horas, na Capela do Cemitério de Santo António, prosseguindo o seu funeral para jazigo no mesmo.

Os familiares e amigos pedem que se fizessem acompanhar de uma peça de vestuário de Cor de Rosa.

Partiste no Dia da Criança.

Tu que tanto fizeste pelas Crianças, Invisuais, Deficientes e com dificuldades de Aprendizagem. Tu que me contavas tantas coisas acerca das crianças que ajudavas e preparavas para a vida. Em nome delas um obrigado muito grande.

Talvez eu me sinta hoje como uma criança em teu colo olhando os teus olhos rasgados de Beleza e ternura infinita, me confortando e me ensinando a caminhar.

Obrigado Lígia, meu grande Amor, pela tua inabalável Força de Vontade em ajudar, em Dar, Aconselhar e Guiar. O Céu tem mais um Anjo que eu espero encontrar, quiçá, que me venha buscar para me guiar no caminho para o Amor infinito de Deus.

Até Lá, Beijinhos e um obrigado muito grande por tudo o que és para mim e para a nossa Família.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia no próximo domingo dia 07.06.2026, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal.

Funchal, 2 de junho de 2026