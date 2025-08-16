MADEIRA Meteorologia
Participação

16-08-2025
Maria José Marques Ramos
Faleceu com 90 anos
  • Freguesia| São Martinho

Sua filha, filhos, genro, neto, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria José Marques Ramos, natural de São Jorge e residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, domingo, dia 17 de agosto.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12.30h na capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 16 de agosto de 2025.

