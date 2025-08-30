Maria Irene Rodrigues Pereira

Sua filha, filhos, noras, netos, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi em Santo Amaro, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 10:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, seguindo após a cerimónia para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7.º dia será celebrada na próxima quinta-feira, dia 04.09.2025, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Santo Amaro no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 30 de agosto de 2025