Maria Inocência Conceição da Silva

Seu filho, sua neta e bisneto, sua irmã, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural do Sítio do Lombinho, Seixal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 08/08/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:30 horas para a igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, 13/08/2025, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.