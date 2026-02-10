Maria Gracinda dos Passos Vieira

Seus irmãos, Aires dos Passos Vieira, Maria Odília dos Passos Vieira Freitas, João Luciano dos Passos Vieira, Maria Lucinda dos Passos Vieira, José Manuel Vieira, Ramiro dos Passos Vieira, Verónica dos Passos Vieira, Zeferino dos Passos Vieira, suas cunhadas, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi no Lar do Vale Formoso, freguesia de Santa Luzia, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 10.02.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia na próxima sexta-feira dia 13.02.2026, pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo, Funchal.

A família de Gracinda Vieira tributa um profundo agradecimento à Direção do Lar Vale Formoso, na pessoa da Sra. Dra. Anisabel, extensivo à médica Sra. Dra. Rita Vieira, Enfermeiros, Funcionárias da Secretaria e Equipas de Apoio Direto, pela sua dedicação, carinho e brio profissional.

Funchal, 10 de fevereiro de 2026