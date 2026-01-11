Maria Dulce Silva

Seu esposo Manoel Arnaldo Figueira, cunhados, primos, sobrinhos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações familiares e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amiga Maria Dulce da Silva, natural e residente que foi em Câmara de Lobos.

O funeral realizar-se-á segunda-feira, dia 12 de janeiro.

O cortejo funerário sai das instalações da agência funerária Grande Homenagem, Rua Engenho do Mel – Funchal, pelas 14:30h com destino à capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30h, prosseguindo para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Câmara de Lobos, 11 de janeiro de 2026