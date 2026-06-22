Maria dos Anjos Gonçalves Delgado

Seus irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Regional 101, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 22/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 28/06/2026, pelas 09:30 na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Centro de Saúde e do Serviço de Urgências do Porto Moniz, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Porto Moniz, 22 de junho de 2026.