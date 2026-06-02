Maria Clara da Silva

Seus sobrinhos, sobrinhas, cunhado, cunhada, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada do Moreno, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 02/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Igreja Paroquial de São João, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 10:00 horas da Cruz, passando pela Estrada do Moreno, igreja de São João, cemitério da Ribeira Brava, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 07/06/2026, pelas 10:00 horas, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 2 de Junho de 2026