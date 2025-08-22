Seus filhos, noras, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao sítio do Pico, freguesia de São Jorge, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 13:45 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 11:45 horas.

Quinta-feira (28/08/2025), pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, haverá missa do 7.º dia, pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

É com pesar que a Comunidade Educativa da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral participa o falecimento da senhora Maria Áurea Caldeira, mãe da professora Maria Lídia Caldeira de Aguiar, e informa que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge.

São Jorge, 22 de agosto de 2025.