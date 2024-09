Maria Angelina Barreto Ferreira

Sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família, o Instituto Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração, de Jesus - Centro de Reabilitação P. Sagrada Família, utentes e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, utente e amiga que foi residente ao Caminho da Penteada nº48, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15h00 na Igreja Paroquial do Santo da Serra onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo depois para inumação no cemitério da

freguesia.

Funchal, 23 de setembro de 2024