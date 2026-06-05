Maria Adelaide Fernandes

Deixa saudades às suas irmãs, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, afilhados, afilhadas, cuidadoras e Irmãs Franciscanas Vitorianas da Quinta das Rosas, amigos, vizinhos e restantes familiares.

Residia na Travessa do Calvário (Sítio da Igreja), Estreito de Câmara de Lobos.

Sairá do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Sexta-feira, dia 05/06/2026, às 14h00.

Velório: Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, a partir das 14h30.

Missa de Corpo Presente: Sexta-feira, 05/06/2026, às 15h30, seguindo-se o cortejo para o cemitério da freguesia.

Missa do 7.º dia, Domingo, 07/06/2026, às 11h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça.

A família agradece desde já a presença de todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Santa Eucaristia.

Estreito de Câmara de Lobos, 5 de junho de 2026