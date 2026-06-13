Manuel Zacarias de Atouguia

Sua esposa, filhos, nora, genro e netos, sua irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Regional 101, Santa, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 13/06/2026, saindo da capela mortuária da Santa, Porto Moniz, pelas 16:00 horas para a igreja paroquial de Santa Maria Madalena, onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 20/06/2026, pelas 18:00 na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 13 de junho de 2026