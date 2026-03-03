Manuel de Sousa Ornelas

Com carinho e saudade de sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente à Vereda do Sousa N.1, Luzirão, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 03/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para jazigo no Cemitério da Freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na próxima Quarta-feira, 04 de Março às 19:00 horas, na Igreja Paroquial São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos.

Jardim da Serra, 3 de março de 2026.