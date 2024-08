Sua esposa Maria Spínola, filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Albino Perestrelo de Freitas Spínola, residente que foi na freguesia do Caniçal.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 10 de agosto, saindo das instalações da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1 – Funchal) pelas 11.30h com destino à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

José Duarte Moniz Spínola, sócio gerente da empresa CLASSE CONCRETO LDA. comunica a todas as pessoas de suas relações profissionais e pessoais o falecimento do seu eterno e querido Pai. Em seu nome, da sua Mãe, irmãos, esposa e demais familiares, expressa gratidão pelas inúmeras manifestações recebidas de amizade e carinho, e agradece a todos os que por solidariedade acompanharem o funeral.

Miguel Spínola, sócio gerente da empresa RENTINGPLAN UNIPESSOAL LDA, comunica a todos os amigos, fornecedores, parceiros de negócios e colaboradores o falecimento do seu querido Avô Manuel Albino Perestrelo de Freitas Spínola. A todos os que enviaram mensagem de solidariedade e pesar, fica o seu agradecimento pelo respeito manifestado.

A direção, atletas e demais colaboradores do CLUBE FUTEBOL DO CANIÇAL manifesta a sua profunda tristeza pelo falecimento do seu antigo dirigente, treinador e jogador Sr Manuel Albino Spínola. À família enlutada um sentido abraço de solidariedade.

A gerência e colaboradores do restaurante “TASCO DA RITA” manifestam sentido pesar pelo falecimento do senhor Manuel Albino Perestrelo de Freitas Spínola, endereçando sentidas condolências à família enlutada em especial ao seu filho Duarte, nora Fernanda e neto Miguel.

A família informa que será celebrada missa 7º Dia, terça-feira, dia 13 de agosto,...