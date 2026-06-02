Lucindo José de Nóbrega

Sua esposa, Ana Maria de Freitas, filho, filhas, enteados, nora, genros, netos, sua sogra, irmã, cunhados, sobrinhos e demais familiares, presentes e ausentes, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia da Camacha.

O funeral realiza-se hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Concluída a cerimónia, o cortejo fúnebre prosseguirá para inumação em Jazigo.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que lhe têm manifestado pesar e solidariedade, e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, se associarem neste momento de dor e esperança.

Nem sempre o sangue define o que é ser Pai e o Lucindo foi a maior prova disso.

Obrigado Pai, obrigado por ter entrado na nossa vida, pelo carinho e pelos momentos que partilhamos. A sua batalha terminou, mas o seu exemplo de força e o AMOR que nos deixou, ficam para sempre.

Descanse em paz. Ter-lhe-emos sempre no nosso coração.

Anita, Filipa e Higino.

Domingo, dia 7 de Junho, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 11h00, a missa em sufrágio da sua alma, na Igreja Paroquial da Camacha, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

A ADESCA - Associação Desenvolvimento Social e Cultural da Camacha participa o falecimento do Professor Lucindo José Nobrega, Sócio fundador e Vice-Presidente da Assembleia Geral desta associação, agradecendo todo o seu empenho e disponibilidade nas diversas actividades.

Endereçam a todos os familiares e amigos as mais sentidas condolências.

Camacha, 2 de junho de 2026