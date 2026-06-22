José Avelino Câmara Jardim

Sua esposa Maria Arlete de Caires Jardim, seus filhos: Mónica Jardim, André Jardim, genro, nora, netos, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente no Caminho do Trapiche nº132, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no sábado (dia 27-06-2026) pelas 18h30 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 22 de junho de 2026.