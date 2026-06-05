João Abel Correia Marques

Sua esposa, Maria Gabriela Quintal de Góis Marques, filhos, nora, genros, neta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi no sítio do Pinheirinho, na freguesia do Caniço.

O funeral realizar-se-á neste Sábado, dia 6 de junho, com celebração da missa de corpo presente pelas 13h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Concluída a cerimónia, o cortejo fúnebre prosseguirá para inumação.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que lhe têm manifestado pesar e solidariedade, e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação se associarem neste momento de dor e esperança.

Quarta-feira, dia 10 de junho, assinalando-se o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h30, a missa em sufrágio da sua alma, na Capela de São José - Camacha, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 5 de junho de 2026