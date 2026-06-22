Jaime Ambrósio de Freitas Vieira

Sua filha Graça Margarida de Sousa Vieira Barbosa, seu genro António Adriano Fernandes Barbosa, seu querido neto Lucrécio Bruno Vieira Fernandes, sua neta do coração Joana Silva, irmãos, cunhados, sobrinhos, sua afilhada Dorina Sousa e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, padrinho e parente residente que foi ao sítio do Ribeiro Serrão, freguesia da Camacha e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, segunda-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 14:00 horas, sobe Gaula, com destino à capela do cemitério municipal da Camacha, onde ficará em câmara ardente até à hora da celebração da missa de corpo presente, que terá lugar pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo municipal no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 13:00 horas.

Pelas 14:00 horas sairá um autocarro cinzento das 4 estradas, passa por João Ferino, com destino ao cemitério, para todas as pessoas interessadas em acompanhar o funeral do seu saudoso parente, regressando ao local de partida.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada, e informa que no próximo sábado (27/06/2026), pelas 19:30 horas, na Igreja Paroquial da Camacha, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Renova os agradecimentos às equipas médicas, de enfermagem e pessoal auxiliar, em especial à Dra. Helena Luís do 5º andar e à Dra. Carolina Sales do Serviço de Oncologia, do Hospital Dr. Nélio Mendonça; às equipas do 1ºandar, em especial ao Dr. Pedro Mendes do Hospital dos Marmeleiros; à enfermeira Celina e à sua médica de família Dra. Carolina Camacho do Centro de Saúde da Camacha, bem como aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, pela forma atenciosa e profissional com que trataram do seu familiar. Um muito obrigado ao seu amigo do café, Carlos Nicolau, bem como a todos os familiares, amigos e vizinhos que o visitaram e apoiaram.

Camacha, 22 de junho de 2026