Henrique Natividade Vieira Rodrigues

Sua companheira e filhos, juntamente com os restantes familiares, com profundo pesar, comunicam às pessoas das suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso e querido parente.

O funeral realiza-se hoje, pelas 13h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação.

Será precedido da missa de corpo presente, pelas 12h30, na referida capela.

Reconhecem e expressam a sua sincera gratidão a todos os que têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança.

Funchal, 5 de junho de 2026