Sua esposa Maria D`Ascensão Vieira de Aguiar Nunes, seus filhos, Maria Liliana Nunes Vieira e filho, José Francisco Nunes Vieira, esposa e filhos, Maurício Ricardo Nunes Vieira e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi no Sitio da Fajã, freguesia da Madalena do Mar, concelho da Ponta do Sol, e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:30 horas, para a Igreja Paroquial Santa Maria Madalena, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu ente querido ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família reconhece e expressa a sua gratidão à Unidade de Alzheimer do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, ao Serviço de Apoio Domiciliário da Segurança Social e à Fundação João Pereira, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram do seu familiar e a todos os familiares e amigos por todo o apoio recebido.

Mais informa que no domingo dia 04-08-2024 pelas 11:00 horas será celebrada na Igreja Paroquial Santa Maria Madalena a missa em sufrágio de sua alma por intenção do 7º dia, agradecendo antecipadamente a todos quantos participarem nesta eucaristia.

Madalena do Mar, 25 de julho de 2024