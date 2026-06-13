MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

13-06-2026
Fernanda Ramos Correia dos Reis de Andrade
Fernanda Ramos Correia dos Reis de Andrade
Faleceu
  • Freguesia| Serra de Água

Seu marido, seus filhos, noras, genros e netos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda da Terra Grande, Serra de Água, e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, 14/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para o cemitério da Serra de Água, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Serra de Água, 13 de junho de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Arranca esta quinta-feira, 11 de junho, mais um Mundial de Futebol. Até onde pode chegar Portugal?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

Escola Secundária Jaime Moniz

Neste episódio, a professora Susana Freitas e os alunos Rodrigo Ferreira e Madalena Magalhães, da Escola Secundária Jaime Moniz, partilham a experiência...

Mais Lidas

Últimas