Ermelinda da Conceição Rodrigues

Seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Terço, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 01/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A Comunidade Paroquial de Santo Amaro, e os seus movimentos, grupos, serviços paroquiais, e a comunidade das Irmãs Dominicanas, participam com pesar o falecimento da Sra. Ermelinda Conceição Rodrigues, mãe do nosso pároco Srº. Padre Ignácio Figueira Rodrigues. Manifestamos ao nosso pároco e família, as mais sinceras condolências, a nossa oração e comunhão neste momento de dor e luto.

Câmara de Lobos, 1 de abril de 2026