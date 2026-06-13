Conceição Perestrelo

Seu filho, nora, neta, irmãos, cunhada, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho da Queimada, freguesia de Água de Pena e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária ao (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 14:30 horas, para a Igreja Paroquial de Água de Pena, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral após as cerimónias para o Cemitério Municipal de Água de Pena.

O corpo estará em Câmara Ardente na referida Casa Mortuária, hoje, a partir das 13:30 horas.

A família mui reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar. Agradece ainda, de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Auxiliares do 6º andar poente, Serviço de ortopedia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelo profissionalismo, apoio, carinho, dedicação e por todos os cuidados prestados à sua querida parente.

Mais informa que na próxima quarta-feira, dia 17/06/2026, pelas 19:00 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Água de Pena, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Água de Pena, 13 de junho de 2026