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Participação

2-06-2026
Celestino José de Castro
Celestino José de Castro
Faleceu
  • Freguesia| Porto Moniz

Sua esposa, filhos, nora, genro e neto, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Pedra Mole, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 02/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Vila, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 06/06/2026, pelas 17:00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Vila, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 2 de junho de 2026

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